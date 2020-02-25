Стала известна точная причина гибели рыбы в реке Дон



Стала известна точная причина гибели рыбы в реке Дон. В министерство природных ресурсов и экологии поступили результаты обследования рыбы и воды, собранных на месте происшествия.



Так, специалисты не нашли у рыбы паразитарных и бактериальных заболеваний. Они назвали физиологическое состояние водных обитателей благополучным. Кроме того, зафиксированный в водоеме уровень концентрации ядовитых веществ не мог привести к гибели рыбы. Не превышают положенную норму количество обнаруженных пестицидов и уровень загрязнения.



– Результаты обследования подтверждают версию о том, что погибшая рыба является уловом, который выбросили с неустановленного плавсредства, – рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.



Напомним, очевидцы сообщили о массовой гибели рыбы 18 февраля. На участке Дона и берегу люди обнаружили большое количество мертвой рыбы. В настоящее время по факту случившегося проводится административное расследование.