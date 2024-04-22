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В реке Мертвый Донец под Ростовом зафиксировано большое количество случаев гибели рыбы

В реке Мертвый Донец под Ростовом зафиксировано большое количество случаев гибели рыбы
В реке Мертвый Донец под Ростовом зафиксировано большое количество случаев гибели рыбы. Об этом Donday сообщили специалисты ведомства по итогам расследования неблагоприятных условий в реке.

Ранее сообщалось о плачевном состоянии мертвой реки Донец. Жители делали фотографии мертвой рыбы и грязной реки.

Специалисты Азово-Черноморского агентства прибрежного рыболовства выехали на место и зафиксировали факт массовой гибели карася.

— Мертвые водные ресурсы были обнаружены на поверхности воды от верховьев реки Мертвый Донец до микрорайона Каратаево. Всего было обнаружено 674 тушки, один вид — серебряный карась. — Рыба имеет следы разложения и находится в состоянии гниения.

Мертвая рыба в количестве три тысячи особей серебряного карася была также зафиксирована в районе хутора Калинин. Однако эксперты не обнаружили загрязнения реки, и причина массовой гибели рыбы неизвестна.

— Причины гибели водных биологических ресурсов станут ясны в результате исследования проб воды из района, где погибла рыба, — добавил сотрудник Рыболовства.
Фото: соцсети
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