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В районе Змиевской балки в Ростове на три месяца ограничили движение

В районе Змиевской балки в Ростове на три месяца ограничили движение

Автомобилисты в Ростове-на-Дону три месяца не смогут пользоваться проездом рядом со Змиевской балкой. Ограничение действует с 10 марта по 25 июня и связано со строительством подземных коммуникаций.

Движение водителям запретили по улице Природной. Речь идет об участке от Змиевского проезда до дома №30, отметили в городском дептрансе.

Отметим, что с 12 марта движение ограничено от 5-го до 4-го проезда по улице Доватора. К концу недели, 19 марта около домов №9 и №22 на улице Беляева водителям нельзя будет останавливаться перед пешеходными переходами.
Фото: Яндекс.Новости
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