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В Ростове на Ревкомовской и Семашко ограничат движение транспорта

На двух улицах в Ростове ограничат движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

С 4 июня ограничение начало действовать на улице Ревкомовской. Проезд закрыт на участке от 3-й Круговой до Просёлочной. Ограничение будет действовать до 31 июля. Его причиной станет ремонт тротуаров.

С 12 июня из-за прокладки газопровода ограничат движение транспорта в переулке Семашко. Для проезда будет закрыта левая полоса на пересечении Темерницкой и Семашко. Ограничение вводится из-за прокладки газопровода к дому № 21а.

Напомним, с 3 июня ограничено движение по улице Вавилова на участке от Особенной до Зрелищной. До 1 августа здесь будут вести ремонт дорожного полотна.

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