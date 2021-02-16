Из-за ремонта дорог в Ростовской области на три месяца ограничат движение

В Ростовской области на три месяца перекроют проезд на нескольких улицах. Ограничение будет действовать с 10 марта по 30 июня.Автомобилисты не смогут проехать по улице Казахской на участке от улицы Чистопольской до переулка Беломорского, а также по улице Мадояна (от улицы Доватора до Малаховской).Аналогичная ситуация будет на улице Нариманова: от улицы Погодина до переулка Марксистского, от проспекта М. Нагибина до улицы Мартовитского.В это же время перекроют проезд на улице Мадояна на участке от улицы Доватора до Малаховской, а также на улице Фурмановской.С 13 марта по 30 июня ограничат движение на улице Всесоюзной от дома № 166 до улицы Малиновского.Причиной временных неудобств станет ремонт дорог, сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.Как сообщал Rostov.ru, с 18 февраля по 30 августа ограничили движение по правой полосе в западном направлении проспекта Ленина из-за строительства дома № 46/2. А с 17 февраля по 30 апреля автомобилистам оставили одну полосу на улице Мурлычева (от улицы Верхненольной до 6-й Линии, от 20-й до 26-й Линии).