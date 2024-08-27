В Пролетарском районе не выявили вредных веществ в воздухе после пожаров

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Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Пролетарском районе, а также на прилегающих территориях после пожаров. Вредных веществ специалисты не обнаружили. Об этом сообщили в районной администрации 26 августа.Совсем недавно в Пролетарском районе произошло сразу несколько ЧП. 18 августа после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. На месте по-прежнему работают сотни пожарных. 50 человек пострадали при тушении, некоторые попали в больницу с ожогами.Кроме того, 23 августа на улице Колпакова в Пролетарске на большой площади горел сухой камыш. Пламя охватило площадь 15 гектаров, позднее огонь перекинулся на жилые дома.После случившихся происшествий специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском районах.- На границе жилой застройки по отношению к очагу возгорания и по направлению распространения воздушных масс на текущий момент показатели вредных веществ в атмосферном воздухе не превышают предельно допустимых показателей, - сказано в сообщении.