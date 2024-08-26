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В Пролетарске отменили гуляния на День города и 100-летия Пролетарского района

В Пролетарске отменили гуляния на День города и 100-летия Пролетарского района
Из-за сложившейся ситуации в Пролетарском районе отменили празднование юбилея и Дня города. Информацию об этом 26 августа сообщили в районной администрации.

Совсем недавно в районе случилось сразу несколько происшествий. После атаки беспилотников 18 августа загорелась нефтебаза. Затем пламя перекинулось на соседние емкости. На месте происшествия восемь дней работают спасатели. Около 50 пожарных пострадали в ходе тушения. Некоторых из них отправили на лечение в больницу.

Через несколько дней, 23 июня в пяти километрах от места ЧП загорелся сухой камыш. Огонь охватил площадь в 15 гектаров и перекинулся на жилые дома. Вероятно, причиной отмены гуляний стали многочисленные ЧП.

- В связи со сложившейся ситуацией в районе, празднование Дня города и 100-летия Пролетарского района отменено. Просим отнестись с пониманием,- сообщили в администрации.

Напомним, ранее глава региона Василий Голубев для безопасности жителей отменил все массовые мероприятия на улице. Из-за этого под запретом оказались гулянья в честь дня города в Ростове.
Фото для иллюстрации: администрация Ростова
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