Роспотребнадзор: Опасных веществ в воздухе из-за пожара в Пролетарске не выявлено

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Роспотребнадзор не обнаружил опасных веществ в воздухе после пожара на нефтебазе в Пролетарске. Об этом сообщило региональное ведомство по итогам проб, собранных 18 августа.В Сальске, который находится в 33 километрах от Пролетарска, сотрудники ведомства взяли образцы для исследования на содержание шести различных химических соединений.- По итогам лабораторных анализов не выявлено превышений допустимых концентраций химических веществ в воздухе на территории жилых районов, — отметили в ведомстве.Несмотря на результаты исследований, местные жители по-прежнему ощущают сильный запах гари и уже третий день жалуются на это. Многие из них приняли решение временно покинуть район, чтобы избежать возможного негативного воздействия дыма на здоровье.Инцидент произошел 18 августа. После атаки беспилотников огонь охватил топливные емкости на производственном объекте. Пламя и сейчас видно за несколько километров. Для его тушения мобилизовали более 500 спасателей, авиацию МЧС и три пожарных поезда. По последним данным на 19 августа, 41 спасатель получил травмы при тушении пожара. Из них 25 человек были госпитализированы, пятеро находятся в реанимации.