В Пролетарске ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Пролетарске Ростовской области на большой площади горит трава. Огонь разгорелся вечером 23 августа.По кадрам видно, что огонь распространился на большой площади. Предварительно, пламя от сухого камыша перекинулось на три постройки, две из которых – жилые. Очевидцы сразу же вызвали на место МЧС.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на месте трудятся 40 спасателей на 12 автоцистернах. Сотрудники тушат один строящийся дом и два жилых.- По предварительным данным, огонь распространился на три домовладения. Привлечены необходимые силы и средства. Это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе, очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 км,- сообщил Василий Голубев.Площадь возгорания уточняется. Пожару уже присвоен третий ранг сложности.Напомним, что в Пролетарске уже шесть дней тушат вспыхнувшую из-за падения беспилотников нефтебазу. На месте ежедневно работают спасатели. Официальных данных о площади локализации и распространения нет.