В помощь землякам: Правительство Ростовской области передало новую партию дронов в зону СВО
Правительство Ростовской области передало новую партию дронов в зону специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном портале.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий, представители правительства донского региона фактически ежедневно находятся на связи с бойцами и их командирами.
В рамках этой поставки было направлено 15 беспилотных летательных аппаратов Mavic 3T. Эти дроны могут применяться, в том числе, для проведения ночных патрулей. Они были переданы военнослужащим, которые служат в южной группировке войск.
Mavic 3T — это компактный и удобный в использовании квадрокоптер, который позволяет снимать видео в разрешении 4К. Фокусное расстояние составляет от трёх километров. Дрон способен измерять температуру объектов и территорий, что особенно ценно в экстренных ситуациях, а также в ночное время и при ограниченной видимости.
Всего с начала проведения специальной военной операции донским правительством были отправлены сотни тонн гуманитарной и военно-технической помощи.