В помощь землякам: Правительство Ростовской области передало новую партию дронов в зону СВО

- По поручению главы Ростовской области Юрия Слюсаря мы передали очередную партию беспилотников нашим землякам, которые сегодня выполняют задачи в зоне проведения СВО. Мы стараемся максимально оперативно реагировать на их запросы и просьбы, — сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Фото: Правительство РО

Правительство Ростовской области передало новую партию дронов в зону специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном портале.Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий, представители правительства донского региона фактически ежедневно находятся на связи с бойцами и их командирами.В рамках этой поставки было направлено 15 беспилотных летательных аппаратов Mavic 3T. Эти дроны могут применяться, в том числе, для проведения ночных патрулей. Они были переданы военнослужащим, которые служат в южной группировке войск.Mavic 3T — это компактный и удобный в использовании квадрокоптер, который позволяет снимать видео в разрешении 4К. Фокусное расстояние составляет от трёх километров. Дрон способен измерять температуру объектов и территорий, что особенно ценно в экстренных ситуациях, а также в ночное время и при ограниченной видимости.Всего с начала проведения специальной военной операции донским правительством были отправлены сотни тонн гуманитарной и военно-технической помощи.