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Охотничьи ружья и масксети передали от Ростовской области в зону СВО

Охотничьи ружья и масксети передали от Ростовской области в зону СВО
В одну из воинских частей в зону СВО передали более 30 охотничьих ружей. Об этом информацию сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Двустволки и пятизарядки являются одними из наиболее эффективных средств поражения вражеских беспилотников. Обеспечением воинских частей таким оружием и патронами калибра 12 мм и 16 мм занимается правительство Ростовской области совместно с управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ростовской области.

Кроме этого, в воинскую часть доставили маскировочные сети. Специально для помощи бойцов их сплела у себя дома жительница Азова. Новые сети она передала бойцам с наилучшими пожеланиями и напутствием.

Добавим, что правительство Ростовской области постоянно отправляет гумпомощь в зону специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи была передана донским военнослужащим 12 сентября. Стройматериалы на сумму 35 миллионов рублей поступили в одну из частей материально-технического обеспечения.
Фото: правительство Ростовской области.
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