Охотничьи ружья и масксети передали от Ростовской области в зону СВО

Фото: правительство Ростовской области.

В одну из воинских частей в зону СВО передали более 30 охотничьих ружей. Об этом информацию сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Двустволки и пятизарядки являются одними из наиболее эффективных средств поражения вражеских беспилотников. Обеспечением воинских частей таким оружием и патронами калибра 12 мм и 16 мм занимается правительство Ростовской области совместно с управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ростовской области.Кроме этого, в воинскую часть доставили маскировочные сети. Специально для помощи бойцов их сплела у себя дома жительница Азова. Новые сети она передала бойцам с наилучшими пожеланиями и напутствием.Добавим, что правительство Ростовской области постоянно отправляет гумпомощь в зону специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи была передана донским военнослужащим 12 сентября. Стройматериалы на сумму 35 миллионов рублей поступили в одну из частей материально-технического обеспечения.