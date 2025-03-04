Дмитрий Водолацкий назначен новым замгубернатора Ростовской области

Фото: тг-канал Юрия Слюсаря

Нового заместителя губернатора назначили в Ростовской области. Дмитрий Водолацкий будет курировать вопросы обеспечения государственной политики в сфере теробороны, отвечать за взаимодействие с военными, таможенными и пограничными органами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь 4 февраля.Дмитрий Водолацкий родом из Азова. Он окончил академию ФСБ и дипломатическую академию МИД. Он прошёл путь от военной службы до работы в коммерческих и государственных организациях, а также в муниципальных органах власти.