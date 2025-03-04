Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Дмитрий Водолацкий назначен новым замгубернатора Ростовской области

Дмитрий Водолацкий назначен новым замгубернатора Ростовской области
Нового заместителя губернатора назначили в Ростовской области. Дмитрий Водолацкий будет курировать вопросы обеспечения государственной политики в сфере теробороны, отвечать за взаимодействие с военными, таможенными и пограничными органами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь 4 февраля.

Дмитрий Водолацкий родом из Азова. Он окончил академию ФСБ и дипломатическую академию МИД. Он прошёл путь от военной службы до работы в коммерческих и государственных организациях, а также в муниципальных органах власти.
Фото: тг-канал Юрия Слюсаря
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.