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Глава Ростовской области прибыл на похороны саперов, погибших при разминировании БПЛА

Глава Ростовской области прибыл на похороны саперов, погибших при разминировании БПЛА
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь прибыл на похороны саперов, погибших при разминировании БПЛА. Церемония прощания состоялась 30 июля в Ростове, в Доме офицеров.

Напомним, в ночь на 29 июля Сальск подвергся атаке беспилотников. В городе перекрыли несколько улиц для проведения саперных работ. При разминировании в Новосальске погибли два специалиста — прапорщик Екатерина Куликова и капитан Павел Покидов.

На похоронах собрались родственники, друзья, коллеги и жители города. Присутствовали и официальные лица, включая Юрия Слюсаря. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.
Фото: Donday
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