Глава Ростовской области прибыл на похороны саперов, погибших при разминировании БПЛА

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Глава Ростовской области Юрий Слюсарь прибыл на похороны саперов, погибших при разминировании БПЛА. Церемония прощания состоялась 30 июля в Ростове, в Доме офицеров.Напомним, в ночь на 29 июля Сальск подвергся атаке беспилотников. В городе перекрыли несколько улиц для проведения саперных работ. При разминировании в Новосальске погибли два специалиста — прапорщик Екатерина Куликова и капитан Павел Покидов.На похоронах собрались родственники, друзья, коллеги и жители города. Присутствовали и официальные лица, включая Юрия Слюсаря. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.