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С начала 2025 года в Ростовской области зафиксировано исчезновение 123 человек. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательной организации "Лиза Алерт".В частности, в феврале текущего года пропали 49 человек. Добровольцы смогли найти живыми 29 из них. К сожалению, один человек был обнаружен мертвым. На данный момент продолжаются поиски семи человек.Как отметили в ПСО, три заявки остались без подтверждения, то есть люди, обратившиеся за помощью, впоследствии перестали отвечать на звонки. Оказали помощь в поиске родственников одному человеку, нашли родных для пяти человек. Одному человеку оказали содействие в обращении в программу "Жди меня"".Стоит отметить, что в предыдущем месяце количество пропавших без вести было почти в два раза больше - 74 человека.