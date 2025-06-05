Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области за май без вести пропали 106 человек. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».За последний месяц весны волонтёры смогли найти живыми 67 человек. К сожалению, пять человек были обнаружены погибшими. В поисково-спасательном отряде также уточнили, что поиски восьми человек продолжаются. По 12 заявкам связь с пропавшими не установлена.Родственники семи пропавших найдены. Один человек опознан, а шестерых доставили по адресам проживания.