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В Ростовской области за май без вести пропали 106 человек

В Ростовской области за май без вести пропали 106 человек
В Ростовской области за май без вести пропали 106 человек. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

За последний месяц весны волонтёры смогли найти живыми 67 человек. К сожалению, пять человек были обнаружены погибшими. В поисково-спасательном отряде также уточнили, что поиски восьми человек продолжаются. По 12 заявкам связь с пропавшими не установлена.

Родственники семи пропавших найдены. Один человек опознан, а шестерых доставили по адресам проживания.
Фото: ЛизаАлерт
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