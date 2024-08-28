В Новочеркасске под суд пойдет мужчина, пытавшийся сжечь мать
В Ростовской области мужчина предстанет перед судом. Жителя Новочеркасска обвиняют по статьям: «Покушение на убийство» и «Умышленное уничтожение имущества».
Происшествие, из-за которого горожанин оказался на скамье подсудимых, случилось 24 июня в квартире дома на улице Клещева. В тот день он сильно поскандалил с матерью. Сын знал, что та плохо передвигается из-за болезни и редко встает с кровати. Он поджег мебель в комнате родственницы и ушел, закрыв дверь на ключ.
Страшно представить, чем закончилась ссора, если бы не соседи. Услышав крики о помощи, те бросились спасать знакомую. Они выломали дверь и помогли выйти из полыхающей квартиры.
Когда причина пожара стала известна, горе-сына задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В ходе допроса 30-летний мужчина признал свою вину.
Пока следователи собирали доказательства, подозреваемый сидел в СИЗО. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, в августе уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.