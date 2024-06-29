В Новочеркасске 30-летний мужчина пытался сжечь свою мать

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В Новочеркасске Ростовской области мужчина попытался сжечь свою мать. Его обвиняют по статье «Покушение на убийство».По версии следствия, 24 июня мужчина был дома со своей 54-летней мамой на улице Клещева. В какой-то момент между ними возникла серьезная ссора. Горе-сын разозлился и поджег мебель в комнате, где находилась родственница. После этого мужчина закрыл дверь на ключ и ушел.Однако задуманное довести до конца не удалось. Крики оставленной в горящем жилище женщины услышали соседи. Они выломали входную дверь в квартиру и помогли ей выбраться. Когда правда вскрылась, мужчину задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину.- Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства случившегося выясняются, - добавили в СУ СК по Ростовской области.