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В Ростовской области под суд пойдет мужчина, которого обвиняют в убийстве матери. Происшествие случилось 12 февраля 2024 года в поселке Первомайском.По версии следствия, мужчина находился дома со своей 82-летней матерью. Между ними возникла ссора на бытовой почве, и сын, не сдержав эмоций, напал на родственницу. Он схватил её за шею и начал душить, пока она не перестала подавать признаки жизни. Вскоре женщина скончалась.После случившегося мужчина испугался и решил признаться во всём соседям. Те вызвали полицию. Во время допроса мужчина полностью признал свою вину. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в региональной прокуратуре.