У ростовского ж/д вокзала автобус насмерть сбил пешехода

У ростовского ж/д вокзала автобус насмерть сбил пешехода. Авария случилась 29 сентября около 8:00.

По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса «НефАЗ» ехал с пассажирами у Главного ж/д вокзала. Возле дома № 1/2 по улице Привокзальной на дорогу вышел мужчина. Пешеход решил перейти проезжую часть в неустановленном месте.

Возможно, водитель общественного транспорта не сразу заметил мужчину. И поэтому он не успел вовремя затормозить и сбил человека.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте, - сообщил в Госавтоинспекции по Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
