- В результате ДТП пешеход скончался на месте, - сообщил в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

У ростовского ж/д вокзала автобус насмерть сбил пешехода. Авария случилась 29 сентября около 8:00.По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса «НефАЗ» ехал с пассажирами у Главного ж/д вокзала. Возле дома № 1/2 по улице Привокзальной на дорогу вышел мужчина. Пешеход решил перейти проезжую часть в неустановленном месте.Возможно, водитель общественного транспорта не сразу заметил мужчину. И поэтому он не успел вовремя затормозить и сбил человека.