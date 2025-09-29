Новости
Иномарка и КамАЗ загорелись после аварии на трассе в Ростовской области

В Багаевском районе Ростовской области после ДТП загорелись КамАЗ и иномарка. Около хутора Пустошкина, на трассе между Ростовом и Волгодонском, утром 29 сентября столкнулись сразу три автомобиля.

По имеющимся данным, 26-летний водитель "Форда Фокуса" неожиданно не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем "ГАЗель", за рулем которого находился сорокаоднолетний мужчина.

После столкновения "ГАЗель" опрокинулась, а "Форд" продолжил движение и врезался в грузовик "КамАЗ", которым управлял тридцатисемилетний водитель.

В результате этой серии столкновений несколько транспортных средств загорелись. Водитель легковушки погиб на месте аварии.
Фото: Госавтоинспекция РО
