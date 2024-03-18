В Ростовской области под суд пойдет отчим, пытавшийся зарубить топором пасынка
В Ростовской области перед судом предстанет 44-летний мужчина, пытавшийся зарубить топором пасынка. Происшествие случилось накануне нового 2024 года в Белокалитвинском районе.
Вечером 29 декабря житель поселка Горняцкого поругался с 31-летним сыном возлюбленной. Во время ссоры выпивший мужчина схватил топор и стал наносить удар за ударом. Пасынок чудом отбился от рассвирепевшего отчима и выбежал на улицу. Соседи услышали крики о помощи и вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Медики доставили раненого в больницу. К счастью, мужчина выжил.
Отчима задержали в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Спустя несколько месяцев расследование завершили и передали дело в суд. По информации прокуратуры Ростовской области, ранее обвиняемый отбывал наказание за убийство.