В Ростовской области объем средств на проекты «Сделаем вместе!» вырос почти в два раза

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области вдвое увеличился объем средств, выделяемых на проекты поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!». За пять лет проведения конкурса он вырос с 272 до 500 миллионов рублей. Такие цифры озвучили 6 марта в городе Шахты в ходе совещания под председательством главы региона Василия Голубева.Процесс отбора инициатив завершился 24 февраля. Всего поступило 921 предложение. Жители Ростовской области смогут выбрать самые актуальные для них предложения с 20 марта по 8 мая. Голосование состоится в онлайн-формате. В 2023 году в нем приняли участие порядка 175 тысяч человек. В этом году ожидается неменьшая активность. В ходе голосования граждане также могут внести предложения по формам и объемам своего участия в реализации проектов.Губернатор Ростовской области поблагодарил всех инициативных жителей Дона за неравнодушное отношение к родному краю. Всего за время существования проекта поступило около 1,8 тысячи заявок. Более тысячи из них стали победителями и превратились в настоящие проекты, которые улучшили жизнь людей в небольших населенных пунктах. В основном инициативы реализуются в сфере ЖКХ, образования, культуры и спорта.— У нас пять лет назад появилась возможность дополнительно благоустраивать наши территории. И с каждым годом мы находим новые решения: увеличиваем темпы и объемы финансирования, расширяем географию, — сказал Василий Голубев. — Я хочу попросить жителей области внимательно смотреть за качеством и сроками реализации проектов — в них вложены деньги граждан, бизнеса, областного бюджета.В 2024 году заявки от администраций городов и районов можно подать на конкурс до 8 мая. По итогам голосования к 6 июня определят победителей. А до 2 сентября органы местного самоуправления предоставят документы для их финансирования. После этого дело останется лишь за реализацией. Завершить работы по воплощению проектов в жизнь нужно к 1 октября 2025 года.Годом ранее по инициативе губернатора Ростовской области лимит финансирования на один проект увеличили с 2 до 3 миллионов рублей. Кроме того, в этом году увеличился и общий объем областных ассигнований на проекты — до 500 миллионов рублей.В ходе совещания обсудили ряд новых предложений, направленных на повышение эффективности конкурса. Глава региона поручил увеличить срок для подготовки документов местными властями до 100 дней.Василий Голубев подчеркнул важность информирования каждого жителя о проведении конкурса «Сделаем вместе!». Информацию нужно широко разместить на различных интернет-площадках и в СМИ.Главам администраций предстоит проработать возможности реализации интересных проектов, участвовавших в областном конкурсном отборе и не ставших победителями, при наличии соответствующих возможностей местных бюджетов.