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Алексей Логвиненко: В этом году в Ростове успешно реализовали 16 проектов в конкурсе инициатив «Сделаем вместе»

Алексей Логвиненко: В этом году в Ростове успешно реализовали 16 проектов в конкурсе инициатив «Сделаем вместе»

Ростов-на-Дону продолжает активно участвовать в реализации губернаторского проекта «Сделаем вместе». Участвуя в проекте, люди определяют направления расходования бюджетных денег. Софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество.

В 2024 году от Ростова в программу включили 17 инициативных проектов: на один больше, чем годом ранее. Область увеличила квоту для тех муниципалитетов, кто хорошо отработал в 2023 году.

- В этом году мы успешно реализовали 16 проектов: 11 – в образовании и 5 – в отрасли культуры, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Благодаря активному участию жителей были благоустроены территории двух детских садов и школы, а также прошел крупный ремонт спортивной площадки в лицее № 1 на улице Верхненольной. Также подрядчики отремонтировали помещения в трех школах. В ряде образовательных учреждений приобретено современное оборудование для актового зала, компьютерного класса и подросткового клуба.

Большое преображение случилось в библиотеке имени Ивана Владимировича Мичурина. Удалось создать современное досуговое пространство – читай-дворик «Мичуринский сад». Теперь время в библиотеке на улице Тарновского-Терлецкого читатели могут проводить с еще большим комфортом.

В двух учреждениях культуры города обновили музыкальные инструменты.

- Благодарю ростовчан за неравнодушие и инициативность, - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. - Совместными усилиями мы делаем Ростов еще лучше!
Фото: Администрация Ростова
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