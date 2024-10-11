Алексей Логвиненко: В этом году в Ростове успешно реализовали 16 проектов в конкурсе инициатив «Сделаем вместе»

Фото: Администрация Ростова

Ростов-на-Дону продолжает активно участвовать в реализации губернаторского проекта «Сделаем вместе». Участвуя в проекте, люди определяют направления расходования бюджетных денег. Софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество.В 2024 году от Ростова в программу включили 17 инициативных проектов: на один больше, чем годом ранее. Область увеличила квоту для тех муниципалитетов, кто хорошо отработал в 2023 году.- В этом году мы успешно реализовали 16 проектов: 11 – в образовании и 5 – в отрасли культуры, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Благодаря активному участию жителей были благоустроены территории двух детских садов и школы, а также прошел крупный ремонт спортивной площадки в лицее № 1 на улице Верхненольной. Также подрядчики отремонтировали помещения в трех школах. В ряде образовательных учреждений приобретено современное оборудование для актового зала, компьютерного класса и подросткового клуба.Большое преображение случилось в библиотеке имени Ивана Владимировича Мичурина. Удалось создать современное досуговое пространство – читай-дворик «Мичуринский сад». Теперь время в библиотеке на улице Тарновского-Терлецкого читатели могут проводить с еще большим комфортом.В двух учреждениях культуры города обновили музыкальные инструменты.- Благодарю ростовчан за неравнодушие и инициативность, - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. - Совместными усилиями мы делаем Ростов еще лучше!