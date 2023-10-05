Алексей Логвиненко посетил соцобъекты, выигравшие областной конкурс инициатив «Сделаем вместе»

Фото: администрация Ростова.

Глава администрации Ростова посетил социальные объекты, победившие в областном конкурсе инициатив «Сделаем вместе». Алексей Логвиненко оценил их состояние и пообщался с инициаторами этих проектов.- Донская столица активно участвует в губернаторском проекте «Сделаем вместе». За четыре года реализованы уже 52 инициативы на общую сумму более 119 миллионов рублей, - отметил глава администрации города. - В этом году в жизнь воплотили еще 15 идей.Первым делом Алексей Логвиненко посетил сквер «Семицветик» в Советском районе. Там установили яркий игровой комплекс для детей с горкой и качелями. Вскоре обновят и спортивное оборудование, чтобы горожане могли заниматься в комфортных условиях.В районе дома №23 на проспекте Космонавтов отремонтировали детскую площадку. Теперь детворе не приходится далеко идти гулять: рядом с домом появились три игровых комплекса, карусели, качели, песочницы и скамейки. Ростовчане довольны новой площадкой для детей. Единственное, чего еще не хватает, - освещения. Глава администрации донской столицы поручил соответствующим службам взять этот вопрос в работу.В микрорайоне «Новое поселение» на территории библиотеки имени Н.К. Крупской сделали читай-дворик «Нахаленок». Местные жители могут читать литературу в удобных беседках, а для мероприятий и встреч по интересам есть специальная сцена. Библиотека очень популярна среди горожан. Ежегодно ее посещают более четырех тысяч человек.- Отмечу, что в выборе всех проектов непосредственное участие принимали сами ростовчане, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Благодарю за активность и неравнодушие: только совместными усилиями мы можем сделать Ростов еще красивее и комфортнее!Работа по благоустройству городских соцобъектов будет продолжена.