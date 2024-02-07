В Морозовске парень жестоко избил подростка на улице

Фото: Rostov.ru.

В городе Морозовске Ростовской области парень жестоко избил подростка. Вопиющий случай произошел еще в 2023 году, но задержать главного подозреваемого удалось только в начале февраля 2024-го.По версии следствия, 24-летний парень гулял по улице Тюленина. Ему на глаза попался 17-летний прохожий. Он завязал разговор с юношей, затем устроил скандал и набросился с кулаками на подростка. Горожанин избивал несовершеннолетнего, пока тот не упал на землю. Затем продолжил пинать ногами.Очевидцы вызвали полицию и «скорую». Прибывшие медики диагностировали телесные повреждения на голове и туловище. Юношу доставили в больницу.Полиция разыскивала злоумышленника несколько месяцев. В начале февраля его удалось отыскать. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».Фигуранта дела отправили в СИЗО. По информации СУ СКР по Ростовской области, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Молодой горожанин имеет судимость за совершение преступлений против собственности.