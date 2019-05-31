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В Ростовской области парень избил приятеля резиновой дубинкой

В Ростовской области парень избил приятеля резиновой дубинкой
Молодой человек избил своего приятеля резиновой дубинкой в Новошахтинске Ростовской области. Задержать злоумышленника удалось 3 июня.

В местный отдел полиции сообщили из больницы о том, что к ним поступил мужчина со следами побоев. Как оказалось, потерпевший вместе с 26-летним знакомым распивал спиртное. Во время застолья мужчины стали ссориться. В ходе конфликта между ними завязалась драка.

Чтобы одолеть оппонента, подозреваемый сбегал в машину за резиновой дубинкой. Вернувшись обратно, он избил собутыльника, а затем скрылся. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. Вскоре в больницу приехали правоохранители, и избитый рассказал о произошедшем.

Через какое-то время фигуранта задержали.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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