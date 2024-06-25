В Миллерово на улице Квартал ДСХ с 25 июня ограничат движение по мосту

Фото: Ростов ру.

В городе Миллерово Ростовской области ограничат проезд по мосту на улице Квартал ДХСТ. Водители не смогут проехать по дороге с 25 июня. Об этом сообщил директор МКУ МГП «Благоустройство».Временные неудобства возникли в связи с дорожным ремонтом. О том, когда возобновят движение, не сообщается. Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Промышленной и Артиллерийской через трассу Миллерово – Луганск.Водителям необходимо заранее продумать свои маршруты. Иначе они рискуют опоздать в назначенное место, объезжая перекрытый участок.