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В Миллерово на улице Квартал ДСХ с 25 июня ограничат движение по мосту

В Миллерово на улице Квартал ДСХ с 25 июня ограничат движение по мосту
В городе Миллерово Ростовской области ограничат проезд по мосту на улице Квартал ДХСТ. Водители не смогут проехать по дороге с 25 июня. Об этом сообщил директор МКУ МГП «Благоустройство».

Временные неудобства возникли в связи с дорожным ремонтом. О том, когда возобновят движение, не сообщается. Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Промышленной и Артиллерийской через трассу Миллерово – Луганск.

Водителям необходимо заранее продумать свои маршруты. Иначе они рискуют опоздать в назначенное место, объезжая перекрытый участок.
Фото: Ростов ру.
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