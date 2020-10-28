В Ростове на мосту Малиновского ограничат движение до конца года

В Ростове до конца 2020 года перекроют движение по мосту на улице Малиновского. Об этом сообщил департамент автодорог города.Как стало известно, с 1 ноября проезд будет запрещен на участке от улицы Типографской до улицы Факельной. Ограничение действует с 23:00 до 5:00 по четным дням для водителей и пешеходов.Временные неудобства связаны со строительством моста на путепроводе через железнодорожные пути по улице Малиновского.Ранее в связи с ремонтом движение уже неоднократно ограничивали.Напомним, строительство моста рассчитано на два года. Из бюджетов страны и области выделили 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию путепровода через железную дорогу на Малиновского и участка автодороги между улицами Типографской и Факельной. Комплекс работ пройдет не только на мосту, но и на подъездах к нему.