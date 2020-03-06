В марте ростовчане могут наблюдать в небе туманность Ориона



Жители Ростова-на-Дону в марте 2020 года могут наблюдать на небе сразу несколько красивых объектов. При благоприятной погоде невооружённым взглядом видны планеты, созвездия и даже туманность.



Одним из самых ярких небесных тел сейчас является Венера, которая первой появляется над горизонтом после захода Солнца. Если смотреть на неё через телескоп, то она похожа на серп. Самым благоприятным днём для наблюдений станет 24 марта, когда планета окажется в наивысшей точке над горизонтом в западной части неба.



В этот же день ростовчане смогут рассмотреть Меркурий, который появится на востоке незадолго до восхода Солнца. Также 24 марта можно увидеть новолуние.



В марте благоприятные условия для того, чтобы полюбоваться туманностью Ориона. Об этом рассказал руководитель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын. Она видна как через бинокль, так и невооружённым взглядом. Лучше, конечно, смотреть в телескоп, чтобы насладиться всей красотой астрономического объекта. Туманность находится ниже Пояса Ориона, который легко найти на небе — он состоит из трёх ярких звёзд, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Одним концом Пояс указывает на самую яркую звезду северного полушария Сириус, другим — на красный Альдеберан. Туманность Ориона с Земли похожа не яркое облако. Любителям астрономии лучше выезжать на природу для наблюдений. Городская иллюминация и высокие здания не позволят увидеть многие объекты на небесном своде.



Также в первый месяц весны 2020 года астрономы продолжают следить за кометой C/2017 T2, которая видна с Земли с января по сентябрь. Яркость объекта — +8 звёздная величина, так что без телескопа его не разглядишь.