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В ковидных госпиталях Ростова лечатся более 1 600 человек

В ковидных госпиталях Ростова лечатся более 1 600 человек
В ковидных госпиталях Ростова-на-Дону лечение получают 1 645 человек. Заболевание у них протекает не в легкой форме. В связи с этим им нужно наблюдение медиков.

По информации городской администрации, 509 человек лечат в ЦГБ имени Семашко, 776 - в городской больнице № 20, 140 - в КДЦ «Здоровье», остальные 220 - в горбольнице № 6. Лечат их в основном антибиотиками и противовирусными препаратами.

Стоит отметить, что за последние сутки в Ростове выявили 198 новых инфицированных. С начала пандемии в городе зафиксированы 45 701 заболевший COVID-19, 40 218 выздоровевших, 2 257 умерших.

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