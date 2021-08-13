В ковидных госпиталях Ростова лечатся более 1 600 человек

В ковидных госпиталях Ростова-на-Дону лечение получают 1 645 человек. Заболевание у них протекает не в легкой форме. В связи с этим им нужно наблюдение медиков.По информации городской администрации, 509 человек лечат в ЦГБ имени Семашко, 776 - в городской больнице № 20, 140 - в КДЦ «Здоровье», остальные 220 - в горбольнице № 6. Лечат их в основном антибиотиками и противовирусными препаратами.Стоит отметить, что за последние сутки в Ростове выявили 198 новых инфицированных. С начала пандемии в городе зафиксированы 45 701 заболевший COVID-19, 40 218 выздоровевших, 2 257 умерших.