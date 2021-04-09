В ковидных госпиталях Ростова лечатся 678 пациентов
В ковидных госпиталях Ростова продолжают получать лечение 678 пациентов. Об этом сообщает городская администрация.
По состоянию на 11 апреля 230 человек лечатся в ЦГБ имени Семашко, 448 - в городской больнице № 20.
Донская столица продолжает лидировать среди городов по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки тут были выявлены 90 новых зараженных. С начала пандемии зафиксировали 33 039 заболевших COVID-19, 29 896 выздоровевших, 1 649 умерших.