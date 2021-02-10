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В ковидных госпиталях Ростова лечатся 737 человек

В ковидных госпиталях Ростова лечатся 737 человек
В ковидных госпиталях донской столицы лечатся 737 пациентов с COVID-19. У ростовчан болезнь протекает в тяжелой форме, поэтому было принято решение госпитализировать их в больницу.

По информации городской администрации, 263 человека получают лечение в горбольнице имени Семашко, 411 - в больнице № 20, остальные 63 - в КДЦ «Здоровье».

Несмотря на небольшую загруженность коечного фонда, Ростов продолжает оставаться лидером среди городов по количеству заболевших коронавирусом. В донской столице насчитывают 26 974 заболевших COVID-19 и 1 341 умершего.

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