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В стационарах Ростова лечатся 728 человек с COVID-19

В стационарах Ростова лечатся 728 человек с COVID-19
В ковидных госпиталях Ростова лечатся 728 человек с коронавирусом. Об этом сообщает городская администрация.

По состоянию на 19 ноября 265 человек получают лечение в ЦГБ имени Семашко, еще 367 – в городской больнице № 20, остальные 96 – в КДЦ «Здоровье».

Ростов-на-Дону продолжает лидировать среди городов по числу заболевших COVID-19. За последние сутки в донской столице выявили 123 новых инфицированных, а общее число зараженных составило 15 086.

Ситуация с распространением инфекции в городе, да и в целом по области, напряженная. В случае, если увеличится рост заболевших, властям придется ввести дополнительные ограничения.

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