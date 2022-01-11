В конце рабочей недели в Ростове обесточат сотни домов

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Сотни ростовских домов останутся без света в конце рабочей недели. График отключений напубликует АО «Донэнерго».В этот день сэлектричества не будет в домах № 1-17 и 2-34 на Новомосковской; № 1-5, 2-6 в Поворотном; № 27-73, 30-64 на Гранитной; № 1-39, 2-50 в Казбекском; № 1-47, 2-44 в Нальчикском; № 21-33, 30-52 в Кабардинском; № 1-21, 2-22 в Егорлыкском; № 1-71, 2-56 в Тебердинском; № 121-161 на Шолохова; № 1-33, 2-64 в Дзержинского; № 52 на Горсоветской и № 1-11, 52, 69-83 на Коммунаров; № 1-3, 2-20 на Просвещения; № 1-17, 2-16 в Шахтинском; № 1-9, 29, 2-68, 47-59 в Тувинском; № 1-3, 2-4 в Паровозном; № 25-67, 10-56 на Полторацкого; № 1-25, 10-30 на Куйбышева; № 1-49, 2-52 на Кабардинской; № 2-34, 1-39 в Осетинском и № 1-37, 12, 2-36 в Кавказском.обесточены будут дома № 32 и 28Б на Малиновского; № 48/4, 48/5, 46/1, 48/1, 48/2, 48/3 и 50 на Коммунистическом и № 235 на Стачки.свет будет отключен в домах № 1-15 на Врубовой; № 72, 84Б, 86, 86Б, 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4 на Ленина и № 1-9, 2-6 на Сельскохозяйственной.А с– в домах № 28-50, 31-65 на Земельной; № 90 на Таганрогской; № 39-63, 42-72 на Стасова; № 49-9 на Дачной и № 1-13, 2-26 в Госпитальном; № 32-70 и 51-85 на Северо-Кавказской и № 30-66, 41-83 на Большевистской.