На следующей неделе в Ростове запланировано отключение света на десятках улиц
Фото: Newsregions.ru
В Ростове на следующей неделе десятки улиц останутся без света. Для жильцов некоторых домов отключение будет достаточно длительным – 10 дней.
График отключения опубликовало АО «Донэнерго». Как пояснили в компании, дома обесточат по причине работ, которые проводятся для исключения аварийных отключений.
Так, с 18 по 20 февраля с 9 до 17 часов электроэнергию будут отключать в посёлке Мясникован на улицах:
- Вологодской;
- Новополоцкой;
- Каракумской;
- Односторонней;
- Каменнобродской;
- Боряна;
- Баграмяна;
- Алагирской;
- Армянской;
в переулках:
- Сумском;
- Персиановском.
С 18 по 22 февраля с 8 до 16 часов света не будет в переулках, на улицах и проспектах:
- Кабардинском, в домах с 21 по 33 и с 30 по 52;
- Осетинском, в домах с 20 по 34 и с 21 по 39;
- Кавказском, в домах с 21 по 37 и с 22 по 36;
- Казбекском, в домах с 21 по 39 и с 32 по 50;
- Тебердинском, в домах с 34 по 56 и с 39 по 71;
- Тувинском, в домах с 1 по 9, со 2 по 6, с 53 по 59 и с 54 по 68;
- Дзержинского, в домах с 1 по 33 и со 2 по 64;
- Поворотном, в домах с 1 по 5 и со 2 по 6;
- Гранитной, в домах с 27 по 73 и с 30 по 64;
- Паровозном, в домах с 1 по 3 и со 2 по 4;
- Тебердинском, в домах с 1 по 39 и со 2 по 32;
- Тувинском, в домах с 6 по 58, 29 и с 47 по 55;
- Куйбышева, в домах с 17 по 25 и с 22 по 30;
- Шолохова, 240;
- Новороссийском, в домах с 1 по 15;
- Геленджикском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 16;
- Тихорецком, в домах с 16 по 30 и с 15 по 31;
- Коммунаров, в домах с 39 по 67 и с 36 по 68;
- Шахтинском, 17;
- Контактном, 73.
В течение 10 дней, с 18 по 28 февраля, с 9 до 17 часов электричество будут отключать на улицах и в переулках:
- Армянской, в домах с 10 по 16;
- Атарбекова, в домах с 21 по 77 и с 22 по 110;
- Боряна, в домах с 30 по 100, с 33 по 95, с 3 по 29 и с 6 по 28;
- Пухляковской, в домах с 17 по 63 и с 22 по 56;
- Южной, в домах с 45 по 85 и с 74 по 82;
- Каменнобродской, в домах с 3 по 27 и со 2 по 14а;
- Баграмяна, в домах с 13 по 19 и с 6 по 18;
- Алагирской, в домах с 3 по 27 и со 2 по 18;
- Персиановском;
- Закарпатском, в домах с 10 по 12;
- Армянской, в домах с 23 по 29;
- Павлодарской, в домах с 65 по 183 и с 30 по 120;
- Безымянная Балка, в домах с 138 по 166.
19 и 20 февраля с 9 до 17 часов обесточат улицы:
- Днепростроевскую, в домах с 53 по 77 и с 70 по 94;
- Интернациональную, в домах с 29 по 41 и с 40 по 44;
- Кочубея, в домах со 2 по 48, 3;
- Литвинова, в домах с 35 по 41;
- Портовую, в домах 162а, с 166 по 188, 170а и со 183 по 221;
- Черкесская, в домах с 1 по 23 и со 2 по 26;
переулок Шефский Спуск, 2.
19 февраля с 9 до 16 часов электроэнергии не будет по адресам:
- ул. Пескова, 17е, 17п, 17д;
- пр. Стачки, 259, 259а, 259б, 257, 304, 298;
- пер. Машиностроительный, 4;
- ул. Любительская, 37;
- с/т «Садовод-Любитель»;
- снт «Мечта».
20 февраля с 9 до 17 часов без света останутся жильцы домов на проспекте 40-летия Победы, 85, 85/1, 85/2, улице Мечникова, 69д, 71, 71д, 73, 73д, 75а, проспекте Буденновском, 98а.
21 февраля, в четверг, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах, проспектах, в переулках:
- Белгородской, в домах с 21 по 33 и с 22 по 34;
- 12-го Февраля, в домах с 33 по 69 и с 26 по 42;
- 2-м переулке, в домах с 56 по 72 и с 73 по 85;
- Культурной, в домах с 1 по 63 и со 2 по 64;
- Турксибской, в домах с 39 по 49 и с 20 по 34;
- Возрождения, в домах с 80 по 90;
- К. Либкнехта, в домах с 1 по 69 и со 2 по 90;
- Раевского, в домах с 51 по 63;
- Пятигорском, в домах с 1 по 7 и со 2 по 6;
- Б. Садовой, 45;
- Вавилова, 53, 55, 57;
- Листопадова, в домах с 107 по 121 и с 90 по 98;
- 3-я Линия, в домах с 56 по 86 и с 69 по 111;
- 5-я Линия, в домах с 56 по 94 и с 55 по 101;
- 40-летия Победы, 63/1 и 63/2;
- Хабаровском, в домах с 4 по 30 и с 37 по 51;
- Рязанском, в домах с 1 по 37 и со 2 по 44.
В пятницу, 22 февраля, с 9 до 17 часов электричества не будет по адресам:
- ул. Казахская, в домах со 109 по 149;
- пер. Обский, в домах с 1 по 3 и со 2 по 4;
- ул. Цветочная, в домах со 2 по 34 и с 1 по 21;
- пер. Мариупольский, в домах с 1 по 13 и со 2 по 10;
- пр. 40-летия Победы, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9.