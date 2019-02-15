На следующей неделе в Ростове запланировано отключение света на десятках улиц



Фото: Newsregions.ru



В Ростове на следующей неделе десятки улиц останутся без света. Для жильцов некоторых домов отключение будет достаточно длительным – 10 дней.



График отключения опубликовало АО «Донэнерго». Как пояснили в компании, дома обесточат по причине работ, которые проводятся для исключения аварийных отключений.



Так, с 18 по 20 февраля с 9 до 17 часов электроэнергию будут отключать в посёлке Мясникован на улицах:

- Вологодской;

- Новополоцкой;

- Каракумской;

- Односторонней;

- Каменнобродской;

- Боряна;

- Баграмяна;

- Алагирской;

- Армянской;

в переулках:

- Сумском;

- Персиановском.



С 18 по 22 февраля с 8 до 16 часов света не будет в переулках, на улицах и проспектах:

- Кабардинском, в домах с 21 по 33 и с 30 по 52;

- Осетинском, в домах с 20 по 34 и с 21 по 39;

- Кавказском, в домах с 21 по 37 и с 22 по 36;

- Казбекском, в домах с 21 по 39 и с 32 по 50;

- Тебердинском, в домах с 34 по 56 и с 39 по 71;

- Тувинском, в домах с 1 по 9, со 2 по 6, с 53 по 59 и с 54 по 68;

- Дзержинского, в домах с 1 по 33 и со 2 по 64;

- Поворотном, в домах с 1 по 5 и со 2 по 6;

- Гранитной, в домах с 27 по 73 и с 30 по 64;

- Паровозном, в домах с 1 по 3 и со 2 по 4;

- Тебердинском, в домах с 1 по 39 и со 2 по 32;

- Тувинском, в домах с 6 по 58, 29 и с 47 по 55;

- Куйбышева, в домах с 17 по 25 и с 22 по 30;

- Шолохова, 240;

- Новороссийском, в домах с 1 по 15;

- Геленджикском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 16;

- Тихорецком, в домах с 16 по 30 и с 15 по 31;

- Коммунаров, в домах с 39 по 67 и с 36 по 68;

- Шахтинском, 17;

- Контактном, 73.



В течение 10 дней, с 18 по 28 февраля, с 9 до 17 часов электричество будут отключать на улицах и в переулках:

- Армянской, в домах с 10 по 16;

- Атарбекова, в домах с 21 по 77 и с 22 по 110;

- Боряна, в домах с 30 по 100, с 33 по 95, с 3 по 29 и с 6 по 28;

- Пухляковской, в домах с 17 по 63 и с 22 по 56;

- Южной, в домах с 45 по 85 и с 74 по 82;

- Каменнобродской, в домах с 3 по 27 и со 2 по 14а;

- Баграмяна, в домах с 13 по 19 и с 6 по 18;

- Алагирской, в домах с 3 по 27 и со 2 по 18;

- Персиановском;

- Закарпатском, в домах с 10 по 12;

- Армянской, в домах с 23 по 29;

- Павлодарской, в домах с 65 по 183 и с 30 по 120;

- Безымянная Балка, в домах с 138 по 166.



19 и 20 февраля с 9 до 17 часов обесточат улицы:

- Днепростроевскую, в домах с 53 по 77 и с 70 по 94;

- Интернациональную, в домах с 29 по 41 и с 40 по 44;

- Кочубея, в домах со 2 по 48, 3;

- Литвинова, в домах с 35 по 41;

- Портовую, в домах 162а, с 166 по 188, 170а и со 183 по 221;

- Черкесская, в домах с 1 по 23 и со 2 по 26;

переулок Шефский Спуск, 2.



19 февраля с 9 до 16 часов электроэнергии не будет по адресам:

- ул. Пескова, 17е, 17п, 17д;

- пр. Стачки, 259, 259а, 259б, 257, 304, 298;

- пер. Машиностроительный, 4;

- ул. Любительская, 37;

- с/т «Садовод-Любитель»;

- снт «Мечта».



20 февраля с 9 до 17 часов без света останутся жильцы домов на проспекте 40-летия Победы, 85, 85/1, 85/2, улице Мечникова, 69д, 71, 71д, 73, 73д, 75а, проспекте Буденновском, 98а.



21 февраля, в четверг, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах, проспектах, в переулках:

- Белгородской, в домах с 21 по 33 и с 22 по 34;

- 12-го Февраля, в домах с 33 по 69 и с 26 по 42;

- 2-м переулке, в домах с 56 по 72 и с 73 по 85;

- Культурной, в домах с 1 по 63 и со 2 по 64;

- Турксибской, в домах с 39 по 49 и с 20 по 34;

- Возрождения, в домах с 80 по 90;

- К. Либкнехта, в домах с 1 по 69 и со 2 по 90;

- Раевского, в домах с 51 по 63;

- Пятигорском, в домах с 1 по 7 и со 2 по 6;

- Б. Садовой, 45;

- Вавилова, 53, 55, 57;

- Листопадова, в домах с 107 по 121 и с 90 по 98;

- 3-я Линия, в домах с 56 по 86 и с 69 по 111;

- 5-я Линия, в домах с 56 по 94 и с 55 по 101;

- 40-летия Победы, 63/1 и 63/2;

- Хабаровском, в домах с 4 по 30 и с 37 по 51;

- Рязанском, в домах с 1 по 37 и со 2 по 44.



В пятницу, 22 февраля, с 9 до 17 часов электричества не будет по адресам:

- ул. Казахская, в домах со 109 по 149;

- пер. Обский, в домах с 1 по 3 и со 2 по 4;

- ул. Цветочная, в домах со 2 по 34 и с 1 по 21;

- пер. Мариупольский, в домах с 1 по 13 и со 2 по 10;

- пр. 40-летия Победы, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9.