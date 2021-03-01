Посреди рабочей недели обесточат сотни домов в Ростове

В Ростове посреди рабочей недели несколько сотен жителей останутся без света. «Донэнерго» опубликовал актуальный график отключения электричества.В среду, 3 марта, с девяти часов утра и до четырёх часов вечера света не будет в центре города. Рабочие обесточат дома №46-48 на проспекте Кировский, на улице Социалистическая, 164-186, Большая Садовая, 142-144, Журавлёва, 11-31, 37-39, 12-48 и на переулке Крепостной, 59. Также без электричества на семь часов останутся здания на улице Красных Зорь, 67-105, 76-110, Петровская, 55-59, 80-82, 90 и Станиславского, 141-185, 188-248.С 13.00 до 17.00 в среду света не будет в Нахичевани на улицах 9-линия, 1-19, 2-20, 11-линия, 1-9, 2-12, Закруткина, 31-35 и Советская 26-32. Кроме того, в течение четырёх часов обесточенными останутся дома №1-5 на Белореченской, №2-6, №3-9, на Гродненском, №6-62, 1-49 на Достоевского, №2-16, 1-35 КИМа, на переулках Кимский, Майкопский, Силикатный, Сулинский и на улицах Песчаная и Писательская.Плановые отключения из-за работ на техническом оборудовании проведут с 3 по 5 марта в нескольких домах на проспекте Шолохова, улицах Коммунаров, Кабардинская, Горсоветская, Кржижановского, Солидарности, Куйбышева, Налбандяна и на переулках Шахтинский, Егорлыкский, Багаевский, Таллинский, Одоевский, Кавказский, Казбекский, Тебердинский, Тувинский. Сотрудники «Донэнерго» предупреждают, что света по эти адресам не будет с 9.00 до 16.00.