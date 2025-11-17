В Ростове на новой рабочей неделе прогнозируют потепление до +20 градусов

Фото: Donday

На новой рабочей неделе ноября в Ростове потеплеет до +20 градусов. Подробный прогноз погоды с 17 по 21 ноября дали синоптики ростовского Гидрометцентра.В понедельник в донской столицей будет преобладать облачная погода. В середине дня ожидается повышение температуры до +14 градусов. Вечерние часы принесут с собой снижение температуры до +11 градусов, а порывы ветра могут достигать шести метров в секунду.Во вторник, 18 ноября, в дневное время суток воздух прогреется до +20 градусов. В течение дня возможно усиление ветра до семи метров в секунду. К вечеру температура снизится до +14 градусов. Ночью, по данным синоптиков, вероятен небольшой дождь.В среду утром ожидается дождливая погода, однако к середине дня осадки прекратятся. Днем температура воздуха составит приблизительно +15 градусов. Вечером станет прохладнее, около +13 градусов. В ночное время суток снова возможен небольшой дождь.В четверг к полудню температура воздуха поднимется до +16 градусов. Вечером столбик термометра опустится до +12 градусов.В завершающий день рабочей недели, в пятницу, 21 ноября, дневная температура воздуха достигнет +17 градусов. Вечер принесет похолодание до +10 градусов.