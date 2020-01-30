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В Каменском районе в отставку ушел судья

В Каменском районе в отставку ушел судья
Один из судей Ростовской области покинул свой пост. Уволился судья Каменского района Николай Ковалев.

Последним рабочим днём судьи стало 1 февраля. Глава ведомства написал заявление по собственному желанию.

К слову, руководил Ковалев Каменским судом в течение 14 лет, с 2006 года.

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