Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко покинул свой пост



Юрий Молодченко, заместитель губернатора Ростовской области, уволился по собственному желанию. Он курировал вопросы экономического развития, а также международного сотрудничества и имущественных отношений. Последним рабочим днем для него станет 27 мая.



На сайте донского правительства сообщается, что Молодченко покинул свой пост по собственному желанию. Однако последние события в Ростовской области заставляют взглянуть на это по-другому.



Так, 21 мая был задержан замгубернатора Сергей Сидаш. Правоохранители провели обыск в его доме и нашли крупную сумму наличных денег, портреты в золотых рамках, а также многомиллионную коллекцию наручных часов. Чиновника обвинили по статье «Превышение должностных полномочий». Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.



Несколько дней спустя правоохранители арестовали замначальника донского УФНС Ирину Александрову. В ее доме и на работе также прошли обыски. Суд отправил замруководителя в режимное учреждение сроком на два месяца.



Напомним, что Юрий Молодченко до приезда на донскую землю жил и работал в Московской области. Там он возглавлял департамент крупной сельскохозяйственной компании. Однако в 2010 году перебрался в Ростов и сразу занял высокий пост министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления организаций и предприятий. В 2015 году его повысили до заместителя губернатора Василия Голубева.