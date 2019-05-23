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Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко покинул свой пост

Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко покинул свой пост
Юрий Молодченко, заместитель губернатора Ростовской области, уволился по собственному желанию. Он курировал вопросы экономического развития, а также международного сотрудничества и имущественных отношений. Последним рабочим днем для него станет 27 мая.

На сайте донского правительства сообщается, что Молодченко покинул свой пост по собственному желанию. Однако последние события в Ростовской области заставляют взглянуть на это по-другому.

Так, 21 мая был задержан замгубернатора Сергей Сидаш. Правоохранители провели обыск в его доме и нашли крупную сумму наличных денег, портреты в золотых рамках, а также многомиллионную коллекцию наручных часов. Чиновника обвинили по статье «Превышение должностных полномочий». Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Несколько дней спустя правоохранители арестовали замначальника донского УФНС Ирину Александрову. В ее доме и на работе также прошли обыски. Суд отправил замруководителя в режимное учреждение сроком на два месяца.

Напомним, что Юрий Молодченко до приезда на донскую землю жил и работал в Московской области. Там он возглавлял департамент крупной сельскохозяйственной компании. Однако в 2010 году перебрался в Ростов и сразу занял высокий пост министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления организаций и предприятий. В 2015 году его повысили до заместителя губернатора Василия Голубева.

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