В Кагальницком районе Ростовской области объявили режим ЧС из-за почвенной засухи

Фото: Donday

В Кагальницком районе Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с зафиксированной почвенной засухой. Об этом проинформировал глава местной администрации Владимир Бартеньев через свои аккаунты в социальных сетях.Решение о введении режима ЧС из-за засухи было принято 11 сентября. Согласно официальной информации, в районе наблюдается значительное снижение уровня влаги в почве, что привело к ущербу для урожая подсолнечника и кукурузы.Стоит отметить, что ранее подобные меры были введены в 21 районе Ростовской области. В Егорлыкском и Матвеево-Курганском районах режим ЧС действует с 21 июля, а в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Весёловском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах – с 10 июля. Еще раньше, 30 июня, режим ЧС был введен в Аксайском, Багаевском, Боковском, Зимовниковском, Куйбышевском, Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком и Целинском районах.Введение режима чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи призвано обеспечить возможность получения страховых компенсаций сельхозпроизводителями Ростовской области.