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Режим ЧС из-за засухи ввели ещё в двух районах Ростовской области

Режим ЧС из-за засухи ввели ещё в двух районах Ростовской области

В связи с засушливой погодой власти Ростовской области расширили территорию действия режима чрезвычайной ситуации, включив в него еще две административные единицы. Об этом сообщили представители областного правительства.

Начиная с 21 июля, режим ЧС, обусловленный засухой почвы, введен в действие на территории Егорлыкского и Матвеево-Курганского районов. Такое решение было принято из-за существенного падения уровня влажности почвы в этих муниципалитетах.

Ранее стало известно о введении аналогичных мер в 19 других районах области. С 10 июля действие режима распространилось на Азовский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Весёловский, Зерноградский, Октябрьский, Семикаракорский, Сальский, Цимлянский и Чертковский районы. Еще раньше, с конца июня (30 числа), режим ЧС был объявлен в Аксайском, Багаевском, Боковском, Зимовниковском, Куйбышевском, Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком и Целинском районах.
Фото: Donday
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