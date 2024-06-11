В Ростовской области с 11 июня из-за почвенной засухи ввели режим ЧС

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В Ростовской области из-за продолжительной почвенной засухи ввели режим ЧС с 11 июня. Меры начали действовать с 18:00 до особого распоряжения. Постановление об этом подписал глава региона Василий Голубев.Ситуацию в сельском хозяйстве контролировали специалисты. Они пришли к выводу, что из-за майских заморозков и длительной засухи донские аграрии потеряют до 30% урожая.Напомним, с 4 июня в Ростовской области действовал режим повышенной готовности из-за засухи.