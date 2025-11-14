В Ростове-на-Дону с 7 декабря изменится схема движения на улице Нансена

Фото: Дондей

С 7 декабря в Ростове-на-Дону претерпит изменения организация дорожного движения на улице Нансена. Об этом жителей города проинформировали в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.С указанной даты для автомобилистов станет невозможным левый поворот с улицы Нансена в сторону переулка Поддубного. Данное ограничение вступает в силу с 7 декабря.Автомобилистам рекомендуется принять во внимание указанные корректировки и заблаговременно продумать альтернативные пути следования.