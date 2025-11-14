Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону с 7 декабря изменится схема движения на улице Нансена

В Ростове-на-Дону с 7 декабря изменится схема движения на улице Нансена

С 7 декабря в Ростове-на-Дону претерпит изменения организация дорожного движения на улице Нансена. Об этом жителей города проинформировали в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

С указанной даты для автомобилистов станет невозможным левый поворот с улицы Нансена в сторону переулка Поддубного. Данное ограничение вступает в силу с 7 декабря.

Автомобилистам рекомендуется принять во внимание указанные корректировки и заблаговременно продумать альтернативные пути следования.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.