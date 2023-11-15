В донском парламенте прошли нулевые слушания проекта областного бюджета на 2024-2026 годы

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В Законодательном собрании Ростовской области 14 ноября состоялись публичные слушания проекта областного бюджета на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов. В обсуждении участвовали донские парламентарии, представители исполнительной власти, председатель и члены Общественной палаты Ростовской области, а также жители Дона, представители общественных организаций.- Мы видим, что стабильно растут доходы областного бюджета, стабильно растут расходы, и что самое важное – удается обеспечивать баланс между социальной направленностью областного бюджета и необходимостью развития инфраструктуры, - отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - 24% общих бюджетных расходов, запланированных на 2024 год, – это расходы на развитие. Сюда входит модернизация общественного транспорта, дорожное строительство, строительство школ, поликлиник, детских садов, реконструкция объектов социальной сферы, домов культуры, библиотек – все то, что волнует наших избирателей.Со спикером донского парламента согласилась и замгубернатора - министр финансов Лилия Федотова. По ее словам, доходы бюджета Ростовской области планируются в проекте закона на рекордной планке 285 миллиардов рублей.- Если сравнить с аналогичным периодом, когда мы рассматривали в первом чтении бюджет 2023 года, это плюсом 12 миллиардов рублей, - обнародовала цифры Лилия Федотова. - Расходы предусматриваются в объеме более 300 миллиардов рублей и тоже с ростом на 24 миллиарда рублей соответственно. Собственные доходы нашего бюджета: налоговые и неналоговые, - составят 229 миллиардов рублей. Это на 30 миллиардов больше по сравнению с данными в первом чтении в 2023 году.Безусловным приоритетом проекта регионального бюджета является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами Ростовской области. Особое внимание уделяется национальным целям путем реализации региональных программ и проектов.Спикер донского парламента добавил, что бюджет - самый ответственный период деятельности депутатов. В бюджетные расходы должны быть конвертированы все обещания предвыборной агитации. На нулевых чтениях в бюджете учтены уже порядка 40% наказов избирателей. Ко второму чтению эта часть станет еще больше.Традиционно в бюджете Ростовской области отдельное внимание уделяется социальной направленности. Расходы на соцуправление составляют около 66%. Например, в 2024 году на социальную политику предусмотрено 78 миллиардов рублей, на образование - 75 миллиардов рублей, а на здравоохранение - более 35 миллиардов рублей (увеличились на 28%).Почти четверть всех расходов (24%) направлены на развитие: модернизацию общественного транспорта, строительство школ, детских садов, поликлиник, реконструкцию библиотек, домов культуры и других объектов социальной сферы.Также вырастут расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.- В бюджете предусмотрены масштабные расходы и на строительство канализационных коллекторов, и на реконструкцию систем ЖКХ. Более трех миллиардов рублей на ближайшие два года заложены на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения Батайска и Аксайского района в рамках программы Чистая вода, - рассказал Александр Ищенко.Ко второму чтению параметры регионального бюджета преобразятся. Более полную картину можно будет увидеть после принятия федерального закона о бюджете РФ, ко второму чтению областного бюджета.