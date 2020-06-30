Состоялись публичные слушания по исполнению бюджета Ростовской области за 2019 год

В Законодательном Собрании Ростовской области прошли публичные слушания по проекту областного закона «Об отчёте об исполнении областного бюджета за 2019 год». В мероприятии приняли участие депутаты донского парламента, Государственной Думы, представители областного правительства, муниципальных образований и общественных организаций. В общей сложности присутствовали 274 человека. Слушания проводились в смешанном формате: очном и дистанционном с использованием режима видео-конференц-связи.Законопроект представила заместитель губернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова. Она отметила, что одной из важных особенностей 2019 года стало то, что вместе со всей страной Ростовская область приступила к реализации нацпроектов, в рамках которых было принято 49 региональных проектов. На реализацию 36 из них было направлено 23,9 миллиардов рублей.Лилия Федотова в своём выступлении сообщила об основных показателях бюджета за 2019 год. Так, исполнение областного бюджета составило по доходам 182,6 миллиардов, по расходам — 185,9 миллиардов рублей. В сравнении с 2018-м рост по доходам составил 2,2%, по расходам — 9,2%. Собственных доходов в областной бюджет поступило 141,7 миллиардов рублей, основная часть которых (98,4%)— налоги. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 40,7 миллиардов рублей (на 11,9% больше чем в 2018 году).В 2019-м была внесены новации в налоговую политику региона. Теперь предусмотрен инвестиционный налоговый вычет для организаций приоритетных направлений деятельности, а также для предприятий, участвующих в нацпроекте по производительности труда. Также от уплаты транспортного налога освобождены ветераны, инвалиды и члены многодетных семей, на три года — владельцы транспорта на газомоторном топливе.Значительную финансовую поддержку оказали и местным бюджетам. Так, в 2019 году муниципальные образования получили в общей сложности 97,9 миллиардов рублей по 159 направлением (на 7,2 миллиардов рублей больше чем в 2018-м).