За год бюджет Ростовской области вырос на 11%



В Законодательном собрании Ростовской области прошли публичные слушания проекта регионального бюджета на 2020-2022 годы.



Согласно документу доходы областного бюджета на 2020 год запланированы в размере 176 млрд рублей, на 2021 год – 184 млрд рублей и на 2022 год – 165 млрд рублей. Проект уже внесён на рассмотрение депутатов Законодательного собрания. Однако его параметры ещё изменятся. По словам министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, в ближайшие дни произойдёт распределение межбюджетного трансферта между субъектами РФ. С его учётом донской регион получит дополнительное финансирование из федерального бюджета.



- К первому чтению рост бюджета обеспечен на 11% по сравнению с 2019 годом. Расходы увеличились на 23%, - рассказала Лилия Федотова. – На данный момент мы имеем дефицит в объёме 8 млрд рублей. Источником его покрытия являются заёмные средства. Но тот заданный вектор нашей работы в отношении роста налогового потенциала, доходов, наполнения областного бюджета позволит снизить государственный долг Ростовской области. На сегодняшний день он составляет 17,6% от предельно допустимой величины, установленной Бюджетным кодексом в объёме 100% от собственных доходов.



По словам министра, бюджет на ближайшие годы сохраняет социальную направленность. На эти цели планируется направить 68% бюджетных средств. Почти 14 млрд рублей предусмотрено на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Эта статья также включает доведение заработной платы низкооплачиваемых работников до минимального уровня оплаты труда. С 1 января 2020 года МРОТ будет увеличен до 12 130 рублей.



На 2020 год объём расходов предлагается в сумме 184 млрд руб., на 2021 год – 181 млрд руб., на 2022 год – 165 млрд руб. Социальные выплаты будут проиндексированы с 2020 года на 3,8%. Последующие два года выплаты будут увеличиваться с 1 января на 4%.

Ко второму чтению могут измениться и статьи расходов областного бюджета. Во время публичных слушаний, представители обманутых дольщиков дома по улице Баррикадной в Ростове попросили предусмотреть в бюджете субсидии на достройку проблемного объекта. Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко поручил депутатам рассмотреть этот вопрос на заседании комитета.



- В ходе публичных слушаний оценка принимаемому бюджету даётся с точки зрения интересов жителей области, - отметил спикер. - Они дают возможность всем, кто заинтересован в обсуждениях бюджетных расходов, увидеть те масштабные задачи, которые стоят перед Ростовской областью. С другой стороны, любой житель Ростовской области может узнать, какие ресурсы предусмотрены для его города, микрорайона, дома или той инфраструктуры, которой он пользуется.



Окончательные параметры бюджета Ростовской области на ближайшие три года будут утверждены во время второго чтения проекта бюджета. Оно состоится после распределения федеральных средств между субъектами и обсуждением проекта документа в комитете Законодательного собрания.