В детских садах Ростовской области создадут дежурные группы

В Ростовской области планируют открыть детские сады, однако с соблюдением некоторых условий. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном 22 мая.В документе указано, что с 1 июня 2020 года в дошкольных образовательных организациях нужно организовать работы дежурных групп. Форма собственности учреждения роли не играет. Детей можно будет там оставлять только с письменного согласия родителей или законных представителей. Стоит обратить внимание, что детсады смогут посещать только чада сотрудников тех организаций, которые продолжают функционировать в условиях режима ограничений. То есть, если кто-то из родителей не ходит на работу, но при этом хочет отвести ребёнка в сад, у него ничего не выйдет.В учреждениях необходимо соблюдать все санитарные нормы для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.