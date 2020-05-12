В Ростовской области не планируют открывать детские сады
Фото: asilikyl.rbsmi.ru
Дошкольные учреждения пока не планируют открывать в Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
- Детские сады не работают до особого распоряжения. Пока вопрос об их открытии, учитывая ситуацию, не стоит. Дежурные группы тоже пока не открываются, - прокомментировали в правительстве.
Для многих родителей, которые выйдут на работу с 15 и 18 мая, остро стоит вопрос: с кем оставить детей? В ряде регионов детсады частично открыли. Например, дежурные группы уже работают или готовятся к открытию во Владимирской, Липецкой, Ивановской, Калужской, Мурманской, Саратовской, Калининградской и некоторых других областях. В ближайшее время малышей планируют принять в соседнем Краснодарском крае.
Решение о начале работы в усечённом формате принимается на местном уровне. В некоторых субъектах проводили мониторинги и опросы родителей. В других – родители сами могли обратиться в Министерство образования и заявить о своём намерении отдать ребёнка в детсад.
На Дону ничего подобного пока нет и, как отмечалось выше, в ближайшее время не предвидится. Родителям самостоятельно придётся решать вопрос со своими детьми, если они собираются выйти на работу.
- Министерство труда и соцразвития области по поручению губернатора разослало письма работодателям с рекомендацией направить в оплачиваемый отпуск работников, у которых есть дети до 12 лет, - добавили в донском правительстве.
Но будут ли готовы работодатели пойти на такие меры после месяца простоя?
Напомним, в Ростовской области детские сады не работают с конца марта. В середине апреля в регионе обсуждался вопрос о введении дежурных групп, однако они так и не появились.