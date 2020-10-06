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В детских садах Ростовской области из-за коронавируса закрыли шесть групп

В детских садах Ростовской области из-за коронавируса закрыли шесть групп
Шесть групп в детских садах Ростовской области ушли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по противодействию коронавирусной инфекции.

По состоянию на 8 октября в дошкольных образовательных учреждениях региона шесть групп закрыты по причине наличия коронавируса у заболевших или контактировавших с заболевшими воспитанников и педагогов. С наступлением осени увеличилось количество сезонных вирусных заболеваний. Так, еще шесть групп ушли на карантин в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ.

Напомним, детские сады в период пандемии коронавируса возобновили свою работу только в июле. Несмотря на максимальные меры предосторожности, сразу после открытия в группах стали выявлять коронавирус. Опасный вирус находили, как у деток, так и у воспитателей.

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