На Дону за сутки от коронавируса умерло еще шесть человек

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Ростовской области за последние сутки. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 27 августа, в Ростовской области от коронавируса скончались еще шесть человек. Общее количество жертв достигло 332. Последними жертвами инфекции стали пенсионеры от 59 до 92 лет. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания.Растет и общее количество заболевших в регионе. На сегодняшний день в Ростовской области насчитывается 16 406 человек, заболевших коронавирусом за все время пандемии. В частности, только в Ростове за последние сутки коронавирус нашли у 68 человек.